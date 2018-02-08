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08.02.2018  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 февраля

Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач – это может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Овен поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца? Понять это – значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

Телец (21 апреля – 21 мая)
В каком-то вопросе от Тельца может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды не советуют Тельцу торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, Тельцу не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Телец думает, появится еще и третий вариант?

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Каким бы опытом Близнецы ни обладали, ситуация может на какое-то время поставить их в роль ученика. Возможно, им будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Близнецов под свой личный контроль. А может быть, Близнецы почерпнут нужные им для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, им стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Рак (22 июня – 23 июля)
Звезды предлагают Раку задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Рака вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но – хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Рак обнаружит, что на своем месте он уже достиг «потолка», и этот «потолок» весьма невысокий. В этом случае, ему стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Льва попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Льва в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды говорят, что делать этого не следует, иначе Лев будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: «Сколько людей, столько и мнений». По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у нее то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих вряд ли будет совпадать с мнением Девы, что может порой ее удручать. Однако здесь звезды советуют Деве уступить свои позиции без боя – как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

Весы (24 сентября – 23 октября)
День потребует от Весов таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Весов только фактов. Ничто не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Весов: «мне кажется» и «я думаю». Если Весы хотят, чтобы их заметили и оценили, им стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
В течение дня Скорпион будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Скорпион сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды предупреждают: если Скорпион не найдет достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Стрельца получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – Стрелец должен четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него!

Козерог (22 декабря – 20 января)
Отличный день для того, чтобы Козерог завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды говорят, что Козерогу может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке – везде Козерог может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Звезды настоятельно советуют Водолею заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Водолея или же о том, как устроить свою личную жизнь, – хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это, Водолей сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
У Рыб есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет им продвинуться вперед! Возможно, им удастся случайно услышать то, что не предназначалось для их ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Рыбы могут получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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