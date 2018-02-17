17.02.2018 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 17 февраля

Повышенная активность позволит переделать за день больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен получит неожиданную награду за свои труды! Это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Впрочем, возможны и другие варианты приятных событий в жизни Овна: отданный долг, незапланированная прибыль, командировка на Канары или что-то в этом духе. Словом, фортуна обещает повернуться к Овну своим улыбчивым лицом. Вполне возможно, это станет началом новой полосы удач в его жизни.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца ждет непростой день – события могут развиваться совсем не так, как он запланировал. В какой-то момент он способен выпустить инициативу из рук и перестать контролировать ситуацию. Звезды говорят, что все это – следствие плохой подготовки или недостаточной информированности Тельца в каком-то вопросе. Поэтому, если он не хочет, чтобы все пошло наперекосяк, ему следует браться только за те дела и проекты, в которых он на сто процентов уверен.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды советуют Близнецам заняться проектом, который они вынашивали уже давно. Возможно, не хватает совсем немного, чтобы вдохнуть в него жизнь! Более того, именно Близнецы могут получить какие-то позитивные известия, которые помогут им запустить проект в ближайшем будущем. Это могут быть денежные поступления, информация, необходимые контакты или согласие близких. Близнецам стоит воспользоваться этим шансом, чтобы проект, наконец, заработал.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды предупреждают Рака: он имеет шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на его карьере, статусе или уровне жизни! Причем Рак может стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать из-за того, что сам распускает их. Так что, во избежание неприятностей, ему стоит держать свое мнение об окружающих при себе. А вот прислушиваться к тому, о чем говорят вокруг, Раку просто необходимо – это позволит ему найти источник сплетен и даст шанс уберечься от них.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев испытает такое чувство, как ревность к чужим успехам и разочарование своими. Возможно, на это его натолкнет поощрение кого-то из коллег или же осознание того, что в его делах наметился ступор. Окружающие кажутся ему более успешными? Звезды советуют Льву меньше оглядываться по сторонам, занявшись собственными делами. Вспомните период, когда вы были «на коне», и зафиксируйте в себе это чувство – оно позволит вам, не оглядываясь на других, покорить новые вершины!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Главной движущей силой Девы в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у нее по отношению к достижениям коллег, друзей или близких. Главное, что именно оно будет подстегивать Деву, заставляя действовать энергичнее, чем обычно. Возможно, на волне азарта Дева совершит шаги, которые в другое время не сделала бы из осторожности. Ну а насколько этот риск окажется оправдан, станет ясно позже, в другой день.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут настроены на конфликт – по крайней мере, окружающим может так казаться. С одной стороны, Весы не потерпят чужого вмешательства ни в чем и будут жестко стоять на своем, с другой же – склонны критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы. Сами Весы будут свято уверены в том, что действуют в интересах дела, и в каких-то вопросах действительно могут оказаться правы. Но только не в вопросах сохранения спокойствия и нервов.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Залогом успеха Скорпиона будет его умение тонко чувствовать, куда дует ветер. Ситуация потребует от него ориентироваться на ходу, подстраиваться и излагать свои идеи так, чтобы они обязательно пришлись по душе окружающим. Зато из всех возможных вариантов действий Скорпион способен безошибочно выбрать тот, который окажется самым выгодным для него. Даже если для этого ему придется немного покривить душой или изменить свой привычный стиль действий.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды обещают Стрельцу отличный день для любых начинаний! Практически все, за что он возьмется, со временем сулит ему прибыль и успех. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать Стрельцу, – это завистливая критика со стороны. Прислушиваясь к ней, он рискует поддаться сомнениям и потерять уверенность в себе.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу весь день будет трудно усидеть на месте! Его энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, он вызовется съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжется в спор, лишь бы все было не как обычно. А если уж у Козерога появится шанс пораньше закончить дела – только его и видели! Работа ведь не волк!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Судьба дает Водолеям отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение! В течение дня Водолея могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Водолей собирался поискать более денежную должность, хороший день для того, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут находиться в приподнятом, позитивном состоянии духа, благодаря чему их дела могут продвигаться будто бы сами собой. Они одинаково играючи сумеют справиться как с монотонной работой, так и с проектами, требующими анализа или креативного подхода. И друзья, и коллеги Рыб смело могут закрывать ими любую амбразуру: в состоянии внутренней гармони они способны сделать за день гораздо больше обычного. А устать гораздо меньше.