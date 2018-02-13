13.02.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 февраля

Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды советуют Овну выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно – от газетного киоска до Интернета. Даже если Овен обычно относится скептически к подобной литературе, ему стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Овен преуспеет.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец способен оказаться центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчетно тянуться к нему! Для того чтобы добиться нужного результата в делах, Тельцу достаточно использовать свою харизму – отказать ему не сумеет никто. Впрочем, сегодняшняя популярность может обернуться для Тельца и своей обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда его будут буквально разрывать на части!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Близнецы способны направлять действия окружающих в нужное им русло. Для этого они могут задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Близнецы все равно добьются своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.



Рак (22 июня – 23 июля)

Редкий день, когда в споре Рака с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Ничто не сможет дать Раку такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Рак может смело браться за решение любой задачи – выработанная стратегия окажется очень успешной!



Лев (24 июля – 23 августа)

От Льва потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Льва, его поддержка или совет. Потратив на это свое время, Лев не пожалеет, наоборот, ему по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и он когда-то знал и умел не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в его руководстве и жизненном опыте?



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь – закон коллектива! Нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, это может выйти само собой – ситуация сложится так, что Дева встанет перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно «припрячь» к ним еще кого-то.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у них чувство, что они и люди, которые их окружают – одна большая семья! Такой благодушный настрой неизбежно отразится на поведении Весов: они будут более душевшыми и открытыми в общении, чем обычно. Противиться обаянию их искренности окружающим будет почти невозможно: Весы, если захотят, способны даже своих заядлых противников превратить в лучших друзей!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Внезапно проснувшаяся общительность Скорпиона способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, ему удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Скорпиону не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, однако – приятное исключение из этого скучного правила.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В течение дня у Стрельца могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на его дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние – позитивным или не очень – будет зависеть уже от него самого. Поэтому звезды советуют ему на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Стрельца будет в избытке.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Ситуация потребует от Козерога взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это ему несвойственно, он ощутит в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Козерогу пальму первенства. И пусть не все решения и действия Козерога окажутся верными, для него это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самому, что он способен на многое.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Окружающие могут пытаться манипулировать Водолеем! Звезды предупреждают его, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Водолея в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Водолей со временем пожалеет – это способно ударить по его репутации. Так что ему необходимо твердо стоять на своем и держаться подальше от людей, которые его используют.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам будут тяжело даваться любые дела, где от них требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба – все это не для них. Зато Рыбы будут легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, они будут остро чувствовать фальшь, благодаря чему Рыб можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!