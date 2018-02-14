Гороскоп по знакам Зодиака на 14 февраля

Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды советуют Овну чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Овен сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Овна может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Лучшим, что Телец может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Тельцу потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это, Телец может рассчитывать на многообещающий результат.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецов может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в их планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Близнецов, а может, она связана с какими-то событиями в их делах. Так или иначе, Близнецам придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени у них уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Близнецам нелегко будет выполнить все, что они изначально планировали.
Рак (22 июня – 23 июля)
Для Рака – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды наделяют Рака целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Рак не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.
Лев (24 июля – 23 августа)
Лев может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Льву будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Лев не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах у осторожного Льва близка к абсолютному нулю.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Ситуация может потребовать от Девы взяться за те дела, которые она уже давно откладывала в долгий ящик. Возможно, она просто не знала, как к ним подступиться! Если же она не начнет их делать, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Дева избавится от гирь на своих ногах!
Весы (24 сентября – 23 октября)
За что бы Весы ни взялись, их таланты будет трудно не заметить и не оценить! Они способны отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление им удастся произвести на тех, с кем Весы до этого знакомы не были. Поэтому если им предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого им не найти!
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Скорпион способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: окружающие настроены к Скорпиону благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Звезды советуют Стрельцу отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Стрельцу не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет проявить себя на «отлично». А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Стрельца связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Козерогу гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.
Водолей (21 января – 19 февраля)
За что бы Водолей ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Водолей способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Водолей примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыб ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать их какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Рыбам продвижение в карьере, их чем-то порадуют близкие или их ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленные надеждами и перспективами, они могут весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Рыб от запланированных дел.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: