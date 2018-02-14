14.02.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 14 февраля

Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды советуют Овну чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Овен сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Овна может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Лучшим, что Телец может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Тельцу потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это, Телец может рассчитывать на многообещающий результат.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в их планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Близнецов, а может, она связана с какими-то событиями в их делах. Так или иначе, Близнецам придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени у них уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Близнецам нелегко будет выполнить все, что они изначально планировали.



Рак (22 июня – 23 июля)

Для Рака – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды наделяют Рака целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Рак не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Льву будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Лев не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах у осторожного Льва близка к абсолютному нулю.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Ситуация может потребовать от Девы взяться за те дела, которые она уже давно откладывала в долгий ящик. Возможно, она просто не знала, как к ним подступиться! Если же она не начнет их делать, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Дева избавится от гирь на своих ногах!



Весы (24 сентября – 23 октября)

За что бы Весы ни взялись, их таланты будет трудно не заметить и не оценить! Они способны отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление им удастся произвести на тех, с кем Весы до этого знакомы не были. Поэтому если им предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого им не найти!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Скорпион способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: окружающие настроены к Скорпиону благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют Стрельцу отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Стрельцу не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет проявить себя на «отлично». А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Стрельца связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Козерогу гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.



Водолей (21 января – 19 февраля)

За что бы Водолей ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Водолей способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Водолей примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыб ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать их какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Рыбам продвижение в карьере, их чем-то порадуют близкие или их ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленные надеждами и перспективами, они могут весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Рыб от запланированных дел.