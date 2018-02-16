16.02.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 16 февраля

Постарайтесь посвятить день трудовым подвигам: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье – скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Ждать капризную музу Овну настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого ему гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В течение дня Тельцу стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию. Кроме того, готовность Тельца слушать может неожиданно снискать ему расположение окружающих. Другими словами, Тельцу стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для него действительно может обернуться золотом.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды советуют Близнецам сконцентрироваться на тех делах, где они все решают сами. Чужие советы, «мозговой штурм» и тем более навязчивое руководство будут выбивать их из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут им возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ними задачу, Близнецы способны творить чудеса! Вот почему им стоит всячески избегать бушующих вокруг них бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Раку будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, ему все-таки придется – если, конечно, Раку небезразлично отношение к нему близких и друзей.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев не будет отличаться повышенным терпением: он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать. Звезды предупреждают: скопившееся напряжение может заставить Льва действовать необдуманно и резко. Ему следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Лев пожалеет.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Ситуация в делах у Девы может резко измениться. Какой-то проект, в котором она была совершенно уверена, может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Деве придется бороться за результат, который, как ей казалось, уже лежит у нее в кармане. Звезды советуют Деве отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над «i» еще не расставлены, а значит, все в ее руках.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на их пути! Весам даже может казаться, что окружающие намеренно выводят их из себя. Впрочем, звезды говорят, что причину раздражительности Весам стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Весы обнаружат, что мир изменился к лучшему как по волшебству!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

От Скорпиона может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Скорпиону придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды советуют Скорпиону не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Скорпиона не только в его собственных глазах, но и в глазах окружающих.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В течение дня Стрельцу придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Стрельца из колеи и отразиться на его настрое. Ощущение, что его не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Стрельца весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Стрельцу следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может получить интересную для него информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы его интерес, однако Козерог сумеет максимально воспользоваться ей. День наделяет его повышенными аналитическими способностями, позволяющими Козерогу по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, он сумеет докопаться до сути – на благо всем и, конечно, себе.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Отличный день для Водолеев, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Водолеи в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Водолею понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться ему особенно легко.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

День идеален для осуществления любых самостоятельных планов Рыб. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ – везде, где Рыбы сами отвечают за результат, их ожидает успех. А вот в любых делах, где им приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Рыбам следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах далеко не все пойдет гладко.