21.02.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 21 февраля

Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

В Овне проснется настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Овен будет настроен столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Граница между уверенностью и самоуверенностью Тельца будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сам Телец может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Тельца могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без – на критику без пощады. Звезды советуют Тельцу умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы могут демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если они захотят, то вряд ли сумеют проявить инициативу, поэтому звезды советуют им не напрягаться. Если ситуация потребует от Близнецов активных действий, им стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Близнецам же полезно позволить немного собой покомандовать.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество – это умение мыслить не так как все, и оно пригодится Раку даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку – Рак будет способен на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Его изобретательность и креатив не будут знать предела!



Лев (24 июля – 23 августа)

Мысли Льва будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя! Из-за этого бедный Лев способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома – на работу. Его усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Льва окажется на редкость успешной и продуктивной.



Дева (24 августа – 23 сентября)

У Девы огромный потенциал! День наделяет ее активностью, творческой жилкой и практичной смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Деве в два счета разделаться с любой задачей – даже нестандартной. Дева способна придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже она сама) долгое время не могли подступиться!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы разгонятся так, что остановиться станет для них целой проблемой! Их мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившимся Весам сонными мухами, которые двигаются и соображают как при замедленной съемке. Неудивительно, что Весы будут пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Обстоятельства будут поторапливать Скорпиона, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Скорпион сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово «надо» – Скорпион склонен очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сам он не останется внакладе: Скорпион будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет готов подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Стрельца будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь – всего лишь вопрос времени. Единственное «но»: уделяя внимание будущему, Стрельцу не следует забывать и о настоящем, точнее – о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Меньше всего на свете Козерога будет волновать чужое мнение – по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звезды наделяют его уверенностью в том, что он делает все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что не стоит попадаться Козерогу под горячую руку – если он занят каким-то делом, то в запале способен высказать все, что считает нужным. А вот спросить его мнения в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Козерог будет польщен.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Отличный день для того, чтобы Водолей подумал о будущем! Впрочем, для начала ему надо доделать дела в настоящем, которые висят над ним, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды говорят, что наиболее эффективной для Водолея окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Не бойтесь дерзать! Поставив перед собой новую цель, Водолей поймет, как ее можно добиться.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы способны для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Рыб будет работать точно, как швейцарские часы, а руки – аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Рыб идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью они отличаться не будут!