22.02.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 22 февраля

День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).



// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)

День может не лучшим образом сказаться на фигуре Овна: ему будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы для Овна один: «Конечно!». Он будет далек от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды советуют Овну хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.



Телец (21 апреля – 21 мая)

День наделяет Тельца огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться вокруг Тельца. Обычный, спокойный день не сможет разбудить его суперменское «Я». Зато если от Тельца потребуется совершить трудовой подвиг, он почувствует в себе первобытную силу, будто бы внутри у него проснулся настоящий вулкан!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

От Близнецов бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для них пустой звук. Возможно, они и хотели бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами «хочу» и «могу» у них лежит пропасть, которую у Близнецов не будет сил преодолеть. Так что Близнецам ничего не остается, кроме как принять себя такими, как есть. Звезды советуют им расслабиться и плыть по течению: решают не они, решают за них.



Рак (22 июня – 23 июля)

Фантазия Рака заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от него быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Рака будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самого же Рака лучше, если жизнь поставит перед ним пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Рак имеет шанс превзойти самого себя!



Лев (24 июля – 23 августа)

Не лучший день для Льва: слишком многое его может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень… Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Лев будет недоволен не только другими, но и самим собой. Только собрав в кулак всю свою волю, он сможет заставить себя выполнять элементарные обязанности – и то будет делать это без фанатизма, спустя рукава.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве может казаться, что окружающие издеваются над ней – настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в ее глазах. В течение дня это будет раздражать Деву, однако она готова умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока ее не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Девы будет ужасен, как атомный взрыв!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Достижения Весов будут во многом зависеть от того, с какой ноги они встали с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении они встали. Хотя их энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Весов. Если они выберут позитив, то не пожалеют: с его помощью они способны творить чудеса!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, он вряд ли в срочном порядке возьмется за дела. День склоняет Скорпиона к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды обещают, что такая приятная тактика ему не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет находиться в режиме строгой экономии – это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот – Стрелец может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть его на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Как бы Стрелец ни старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет настроен использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Он может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Козерог даже готов щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это он будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без его участия, сами собой. А вот все то, к чему Водолею захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело он способен безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы – день предоставляет Водолею отличный повод отдохнуть.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Активность Рыб будет не всегда уместна – ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который они хотели получить. Тем не менее, Рыбы способны действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, «переломить» ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем могут нанести Рыбам вред. Чтобы этого не произошло, звезды советуют им снизить свою кипучую деятельность до минимума.