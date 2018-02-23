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23.02.2018  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 23 февраля

День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Страсть Овна к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Овен будет изобретателен на этот счет. Он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

Телец (21 апреля – 21 мая)
День склоняет Тельца к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ему вариантов поразвлечься, в Тельце проснется талант организатора, и он быстро придумает с кем, когда и куда ему можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник – программа у Тельца может быть обширной. Но самое лучшее, что может он сделать, – это провести время с тем, кого любит.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у них на лице. Больше того, Близнецы и сами не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Близнецов практически нет запретных тем. А уж ждать от них словесной пощады, если они чем-то недовольны, и вовсе не стоит: они не намерены сглаживать острые углы!

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Рак будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды советуют Раку специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может всласть понаблюдать за окружающими.

Лев (24 июля – 23 августа)
Любознательность Льва не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Льву давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе – звезды советуют Льву воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, он не останется внакладе, ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева способна буквально разрываться между тем, что ей приходится делать, и тем, чего она бы хотела. Ей будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от нее массу времени и сил, с другой же – мысли Девы будут невообразимо от этих дел далеки! Она может то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках… Возможно, только к концу дня Деве удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы будут востребованы как никогда! Их телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ними радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сами Весы будут чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: их коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион будет настроен жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ним какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение он способен превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Скорпиона в таком поведении, – его искренность: затевая спор, он верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Лучшей музыкой для ушей Стрельца станет иностранная речь! Она напомнит ему, что есть далекие страны, в которых он еще не бывал, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды советуют Стрельцу подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Стрельцу смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Звезды советуют Козерогу отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время – все это Козерог способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей имеет шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если он такое приглашение не получит, ему имеет смысл самому приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды в этот день наделяют Водолея спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что он сумеет показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы его мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы, возможно, захотят организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует их присутствия дома. День склоняет их к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное – у Рыб получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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