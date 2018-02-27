27.02.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 27 февраля

Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться эффективными. Воспользуйтесь шансом впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен способен демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, – просто многие дела будут ему отлично удаваться! Звезды наделяют его энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Овен способен решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие не думали об его заносчивости, Овен не склонен смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует ему – это его проблемы.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец даже в незнакомом собеседнике имеет шанс отыскать родственную душу! День наделяет его искренностью, прямотой и желанием общаться – в первую очередь с теми, кто ему дорог. Впрочем, Тельцу будет тесно в узком кругу близких и друзей – ему захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек – ребенок, коллега, случайный попутчик – может стать для него задушевным собеседником, разговор с которым заставит Тельца о многом задуматься.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам не следует торопиться! Звезды предостерегают их от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Близнецы полностью уверены в своих решениях, им стоит обдумать их еще раз, а лучше – отложить на потом. Ситуация может поставить перед ними важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды склоняют Рака продемонстрировать силу в каком-то вопросе – это обеспечит ему нужный результат. День наделяет Рака уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему он сможет демонстрировать твердость в любом важном деле – и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Рака и его умению стоять на своем, окружающим придется учитывать его мнение, волей-неволей идя на компромиссы.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев узнает, что такое неукротимость! День обеспечивает его огромным количеством деятельной энергии, и это – ключ к его огромным возможностям! Льву под силу все то, что он раньше считал нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика – все это ему по плечу. Льву может даже казаться, что нет такого препятствия, которое он не смог бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то он прав.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в ее жизнь. День склоняет ее к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут ее тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Девы рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что им захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Весов не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. Им достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Весам довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Окружающие будут то и дело раздражать Скорпиона. Даже если они напрямую не стоят на его пути и никак не могут помешать работе, Скорпиону может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Скорпион способен потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ним рядом. Окружающим же будет казаться, что Скорпион придирается к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец имеет шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на его судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сам Стрелец настроен не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Его ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать ему весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Козерога это вряд ли смутит: он настроен по-боевому и не упустит возможности стереть конкурента в порошок… Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь – сегодняшние решения Козерога могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Козерог будет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет настроен подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет его доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ним и так согласны, Водолей все-таки сумеет найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Он может умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь! Такой у Водолея настрой.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

За что бы Рыбы ни взялись, они будут относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит их жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Рыбы будут пытаться идти напролом, стреляя из пушки по воробьям. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Рыб, вызывая в их душе надрыв. Чтобы этого не произошло, им стоит четко расставить приоритеты, решив, что достойно их рвения, а что нет.