28.02.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 28 февраля

Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Если Овен захочет произвести впечатление на окружающих, его главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь, – о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге: в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика – любые науки, которые помогут Овну блеснуть умом, ему рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет настроен третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета… Ничего не поделаешь – ему в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Телец на скорую руку не затеял крупную перестановку мебели или даже ремонт!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вся энергия Близнецов рискует уйти в разговоры, открывающие перед ними тайны Вселенной. День склоняет их к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека… Возможно, Близнецы встретят людей, с которыми смогут на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.



Рак (22 июня – 23 июля)

В Раке проснется финансист! Его мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если Рак посвятит этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, он произведет на свет отличный план, который поможет ему неплохо заработать. Впрочем, не менее эффективными окажутся проекты того, как Раку создать вокруг себя атмосферу комфорта. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок поможет Раку не прогадать.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, он захочет узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сам Лев не будет таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего он хочет. Такая практика окажется эффективной: Льву будет сопутствовать успех.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева с удовольствием почувствует себя винтиком в чужом механизме – если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Она будет способна отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Дева четко знала, что она делает и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Дева будет готова осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Деву во все детали, им же хуже – придется все делать самим.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому «продвинутому» общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет Весы, призывая их вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион способен все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела – это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды склоняют Скорпиона, согласно поговорке «Семь раз отмерь». Не важно, о чем идет речь, – о крупном событии в его жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав любое действие заранее, Скорпион обречет его на успех!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В разговорах Стрелец то и дело может проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять его скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды советуют Стрельцу выбраться куда-нибудь, где у него есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Стрельцу, как глоток свежего воздуха!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Даже если Козерог не слишком любит интеллектуальные дискуссии, он может сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Козерог хотел бы встретиться с противником, с которым его точки зрения полностью противоположны, ну а если нет – он готов спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Козерог настолько уверен в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей, решая любой вопрос, будет похож на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Водолей рискует заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия «думать» и «усложнять» находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Водолей готов продемонстрировать во всей красе, вызывая недовольство окружающих.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Рыбам шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может им пригодиться, поэтому Рыбам не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.