01.03.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 1 марта

Внимания требуют любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты. День совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Он может сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет ему новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Овна из колеи, звезды советуют ему быть готовым к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В общении с окружающими Телец способен упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет его этот день, не удивительно, если Телец станет источником жарких конфликтов. Звезды советуют Тельцу держать свое драгоценное «единственно верное» мнение при себе, а если все-таки высказал – быть готовым пойти на компромисс и даже извиниться.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

У Близнецов все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет их к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Близнецы будут изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) их способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Близнецы смогут удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак способен проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести его к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательный Рак имеет шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, – у них от Рака просто не существует тайн!



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев может оказаться втянут в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно – от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды советуют Льву не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах – обиды и взаимные претензии могут завести вас слишком далеко.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В голосе Девы будут то и дело звенеть командирские нотки: она способна горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Деву стопроцентной уверенностью в том, что она делает, поэтому нежелание окружающих ей помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Деве стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ней рядом. В конце концов, она ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?



Весы (24 сентября – 23 октября)

Хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то – если, конечно, такая необходимость у Весов есть. То, о чем Весы не решались поговорить, вопросы, которые они стеснялись задать, – все это они могут сделать без опаски. День склоняет Весы к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет им поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Уверенность Скорпиона в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем он был убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как он думал, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Скорпион и сам пересмотрит свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, Скорпиону следует быть готовым к переменам, даже если это «всего лишь» перемены в его голове.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет склонен досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет его раздражать, заставляя Стрельца вникать до тех пор, пока для него не останется белых пятен. Это позволит ему избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Стрелец издевается над ними, – такую массу уточняющих вопросов он способен задать!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог должен решить, от чего ему уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, его тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, Козерогу придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей не будет склонен к компромиссам. «Да» – значит «да», «нет» – значит «нет», все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Водолея к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые его попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Водолею следует избавиться от иллюзии, что он может кому-то что-то доказать – это точно не получится.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам не спешить с принятием любых серьезных решений – лучше потратить время на то, чтобы собрать «доказательную базу». Скорее всего, Рыбы чего-то не предусмотрели или не владеют всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, им надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Рыбы могут смело бросаться в бой!