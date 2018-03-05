05.03.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 5 марта

Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Лучшее, что может сделать Овен, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми – с родителями и с детьми. Звезды советуют Овну устроить для них маленький сюрприз, например организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе. Вы настроены на одну волну, ваши биоритмы совпадают, и вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно – завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В Тельце проснется великий оратор! Ну, если и не великий, то хотя бы неплохой. Тельцу будет что сказать и он сумеет облечь свои слова в убедительную форму, правда, в течение дня он может то и дело сталкиваться с тем, что окружающие не настроены слушать его вечно. По-настоящему найти выход эмоциям и словам Телец сможет лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Звезды советуют ему организовать вечеринку, на которой он сможет высказать все, что накипело у него на душе!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Ничто не сможет заставить Близнецов свернуть со своего пути! Что бы они ни задумали, к какой бы цели ни шли, их практически невозможно отвлечь или тем более сбить с толку. Из-за этого окружающим, особенно тем, кто пытается покомандовать Близнецами, может казаться, что они как никогда самонадеяны и упрямы. На самом же деле Близнецы просто уверены в том, что делают, на все сто процентов. Также как и в том, что никто не справится с любой задачей лучше них.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак должен быть готов к неожиданным поворотам! Впрочем, даже если он заранее спланировал этот день, от него не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Да, его планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ним новые возможности. Если Рак проявит гибкость и не станет упрямо цепляться за старый план действий, он сумеет вовремя сориентироваться в новой обстановке и воспользоваться подарками судьбы.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих, а потому способен сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше. Вообще, дипломатичность и деликатность Льва будет выгодно выделять его на общем фоне, обеспечивая ему симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева в кругу даже малознакомых людей будет чувствовать себя как рыба в воде – ее социальная активность бьет ключом! Звезды советуют ей не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретит Дева на своей дороге, тем больше шансов за то, что среди них она найдет по-настоящему интересных и нужных ей людей.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут настроены упорно, как никогда, и нацелены только на победу! Даже если в каком-то деле они потерпели крах, Весы будут повторять попытки снова и снова, пока не достигнут успеха. Время принятия решений прошло, Весам необходимо действовать. Звезды говорят, что против их напора не устоит ни одна крепость. Правда, чем серьезнее стоящая перед Весами цель, тем дольше продлится ее осада.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды советуют ему провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами – в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Скорпиона и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Это благотворно скажется и на самом Скорпионе, и на его слушателях, которым Скорпион способен дать действительно ценные советы.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец в любом деле будет настроен по-боевому! День не склоняет его браться за мелкие проекты, и скорее всего, Стрелец будет одержим претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это его не смутит: Стрелец видит цель, готов к трудностям и знает, что его не заставят свернуть с пути. Слова «хочу» и «могу» для Стрельца – синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Козерог не настроен рубить с плеча, он способен тщательно взвесить все «за» и «против». Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям, он сумеет все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примет Козерог, будет застраховано от ошибок.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу! При этом попытки окружающих его образумить он может принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Водолею немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды советуют Водолею корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы по отношению к своим близким и друзьям будут настроены благодушно и немного покровительственно. Им захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок. При всей искренности их намерений, близкие люди могут быть не в восторге от того, что Рыбы учат их как жить. Поэтому звезды советуют Рыбам смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.