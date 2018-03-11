11.03.2018 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 11 марта

Звезды склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

В гороскопе Овна будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни им будут руководить практичность и амбиции! Благодаря такому настрою, Овен отлично справится с любым порученным ему фронтом работ; единственное, чем ему заниматься не стоит, – это творчеством. День склоняет Овна к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать в худшем случае подействуют во вред, в лучшем – будут малоэффективны.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу следует быть предельно осторожным в общении – не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Тельцу свое недовольство, покритиковать его или просто к чему-то придраться. Если Телец не хочет обид и ссор, самая верная тактика – включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы в делах имеют все шансы ощутить себя хозяином положения! Они будут контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет им добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Близнецов есть свой подвох – жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют их звезды. Близнецы не будут склонны прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдут на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, им стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды предупреждают Рака о том, что он может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Рак способен испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, способны вызвать в душе Рака бурю противоречивых эмоций! Так что совет Раку на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные под влиянием порыва, заведут Льва совсем не туда. В течение всего дня звезды не советуют Льву полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему нужный результат.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды советуют Деве взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени! Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг – это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, – вот главный совет. Ну а вечер Деве стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы способны свести на нет любые возникающие разногласия! Даже если вокруг бушует ссора, Весы сумеют сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут в спорном вопросе выбрать Весы третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать их совета. Весам стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово «надо» будет вызывать у него аллергию! Скорее всего, дела, которые ему неинтересны, Скорпион просто перенесет на неопределенное «потом», а сам займется тем, чем ему захочется. Если же Скорпиону все-таки придется делать то, что ему не по душе, он способен наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Скорпиона: заниматься тем, что вызывает его интерес. Или же найти интерес в том деле, которым ему волей-неволей приходится заниматься.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Стрелец способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву – взяв на вооружение сегодняшние планы, Стрелец имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Перед Козерогом может встать непростая задача, и от того, как он ее решит, будет зависеть многое. Возможно, именно от Козерога может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст его жизни новое направление. Так что решения Козерога должны быть взвешены и продуманы – ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Водолея из колеи, однако, поддавшись эмоциям, он лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством Водолей вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для него – это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды говорят, что, пустив дела на самотек, Водолей выиграет больше, чем если станет переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды предвещают Рыбам ветер перемен – интересные новости, события или планы, которые внесут в их жизнь разнообразие. Речь может идти о встрече с человеком, с которым Рыбы не виделись много лет, о новом проекте, о новой работе, о путешествии в далекие страны. Одиноким Рыбам судьба предсказывает романтическое знакомство... Но все это только в том случае, если Рыбы не будут сидеть в четырех стенах и готовы смело пойти навстречу новому.