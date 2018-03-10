10.03.2018 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 10 марта

День крайностей – может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Прислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет склонен демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины – особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело его отвлекать. Впрочем, звезды предоставляют Овну большой запас прочности: его целеустремленному желанию довести любое дело до конца можно только позавидовать! Что же касается окружающих, то их попытки отвлечь Овна вряд ли приведут к результату. Ну а если приведут, им же хуже: выведенный из себя Овен опаснее разъяренного быка!



Телец (21 апреля – 21 мая)

У Тельца будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажется он сам. В течение дня кто-то из окружения Тельца вполне может продемонстрировать совершенно необычное поведение: «серая мышка» войдет в образ женщины-вамп, скряга расщедрится на угощение, недалекий коллега произведет на свет умную мысль… Впрочем, и сам Телец вряд ли станет исключением, удивив окружающих новыми проявлениями своей многогранной натуры.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вставая утром с постели, Близнецы не могут даже предположить, какие изменения произойдут в их жизни! Этот день может оказаться поворотным: события обещают развиваться не так, как они предполагали, заставляя Близнецов прямо на ходу принимать важные решения. Неожиданные известия, дела, новые знакомства – любое событие имеет шанс отразиться на судьбе Близнецов, оставив в их жизни значительный след. Им следует помнить об этом, за что бы они ни брались и какие бы решения ни принимали.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку следует прислушиваться к своей интуиции – она поможет ему ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы – непредсказуемыми. Позитивный настрой, любознательность и толика авантюризма помогут Раку максимально использовать возможности сегодняшнего дня, в том числе и в романтическом плане. Рак имеет шанс встретить человека, заставляющего его сердце учащенно биться.



Лев (24 июля – 23 августа)

У Льва будет плохо с чувством юмора – особенно если оно направлено в его адрес! В течение дня у него в душе может накапливаться раздражение, которое Лев с удовольствием выплеснет на головы любого, кто рискнет над ним подшучивать или ему возражать. Чтобы не провоцировать окружающих, да и самого себя, Льву полезно уйти с головой в дела и заботы – здесь его серьезность будет играть ему только на руку.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День предоставляет Деве прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно даже – не одну! Даже если доказывать свое превосходство не входит в ее планы, ситуация может раз за разом подталкивать Деву к этому, предоставляя ей шанс показать себя с самой выгодной стороны. Это может касаться работы, учебы, дружбы, романтических отношений – словом, любой сферы жизни Девы, где она способна продемонстрировать свои таланты хотя бы перед одним зрителем.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Большую часть дня деловая активность Весов будет практически равна нулю, зато они с удовольствием проведут свое свободное время с близкими и друзьями. Возможно даже, Весы неожиданно для себя выступят инициатором дружеской вечеринки, пикника или совместного похода в кино. А вот перспектива активного отдыха способна привести Весы в ужас: день, когда они больше всего на свете ценят отдых, уют и комфорт.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Как бы ни хотел Скорпион расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит ему это сделать. События будут требовать активного участия Скорпиона, раз за разом выдергивая его из состояния блаженного ничегонеделанья! В конце концов, Скорпиону ничего не останется, как втянутся в этот навязанный ритм, но он не пожалеет: ему предоставятся интересные возможности, воспользоваться которыми Скорпион сможет, только если будет полноправным участником событий.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывал. Или обнаружить необычный способ зарабатывания денег. Или поддаться желанию потратить крупную сумму. Другими словами, на финансовую сферу Стрельца могут повлиять сюрпризы судьбы или же его собственные перепады настроения. Впрочем, это будет проявляться не только в финансах, но и в других сферах жизни Стрельца – от домашнего хозяйства до любви. Так что ему следует всерьез приготовиться к неожиданностям.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Настроение Козерога может ввести в заблуждение кого угодно, но только не его самого. Весь день он может чувствовать смутное беспокойство, которое иногда способно выливаться на головы окружающих вспышками раздражения. Впрочем, это же беспокойство может толкать Козерога и на другие неожиданные поступки, в том числе и романтического плана. Другими словами, Козерогу не будет сидеться на месте, как бы он ни старался доказать себе и окружающим обратное.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею необходимо последовать совету китайского мудреца Лао-Цзы и плыть по течению, предоставив жизни и окружающим делать выбор за него. Правда, некоторые повороты событий могут его удивить: они не будут вписываться в рамки его повседневной жизни. Кроме того, превратившись в наблюдателя, Водолей сумеет посмотреть на многие вещи под новым углом и увидит мудрые подсказки судьбы там, где раньше бы спокойно прошел мимо.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Рыб, открывая перед ними новые горизонты. Правда, чтобы вписаться в этот поворот, от них может потребоваться в считанные минуты принять решение, способное изменить жизнь! Так что звезды советуют Рыбам не выпадать из реальности и держать руку на пульсе событий. Лучше самому решить, воспользоваться шансом или нет, чем потом укорять себя за то, что этого шанса даже не заметил.