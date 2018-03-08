08.03.2018 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 марта

Изолируйтесь раздражающих вас людей: попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут не лучшим образом отразиться на настроении и самочувствии.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен будет стремиться к искреннему общению! Обычные поверхностные разговоры могут его раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если он хочет узнать какого-то человека получше, звезды советуют Овну не откладывать это на другой день. Не важно, кто это – любимый человек Овна, коллега или партнер. Поговорите с ним по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу может казаться, что он всеми силами пытается избежать конфликтов, но конфликты сами находят его. Противостояния, обиды на пустом месте – все это будет пышным цветом расцветать там, где появляется Телец. На самом же деле причиной недоразумений будет именно он: день обещает выдаться горячим на эмоции, и ему достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя! Если Телец не хочет провести день в спорах, ему стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды советуют Близнецам не ставить перед собой никаких грандиозных задач. Это день, когда им не стоит ничего доказывать – ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Звезды советуют Близнецам взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если им не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у них минимум душевных сил – к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.



Рак (22 июня – 23 июля)

Контакты Рака с окружающими будут сведены к минимуму. И виноват в этом в первую очередь сам Рак – ему будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же он все-таки заставит себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: его раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды советуют Раку полагаться только на себя: лучше всего ему в этот день будут удаваться те дела, где он действует в одиночку.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев поймет смысл выражения «Вся жизнь – театр», ведь он будет играть в спектакле главную роль! Ощущение, что он находится на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Льва весь день, заставляя его вести себя соответственно – то есть демонстративно. Более того, Лев способен примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько его не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Льву не следует слишком уж жалеть себя – если повод действительно есть, пусть лучше за него это сделают другие.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды обещают Деве тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Деве не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Деве необходимо избегать – даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни их не слишком волнует, что скрывают от них окружающие, то они способны приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Весы невольно познакомятся с чьим-то секретом или случайно выболтают свой. Чтобы этого не произошло, звезды советуют им держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами – просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Хороший день для того, чтобы Скорпион разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Скорпион не прогадает!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Работоспособность Стрельца может удивить даже его самого, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Стрелец сможет сосредоточиться на ней и в итоге – подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, будет удаваться Стрельцу как никогда. А вот настроение способно давать сбои: Стрелец будет демонстрировать свою раздражительность по поводу, и без.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды советуют Козерогу избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Козерога к тому, чтобы он сумел проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато – идеальный день для того, чтобы Козерог подготовил свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы – когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Его внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И у Водолея будет прекрасная возможность в этом убедиться.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам необходимо настроиться на работу, однако сделать это им будет нелегко! День потребует от них концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Рыбы готовы продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить их из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что они запланировали, Рыбам следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором они могут запереть дверь на ключ, – вот все, что нужно Рыбам, чтобы свернуть горы!