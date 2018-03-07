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07.03.2018  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 7 марта

Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен будет демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Овен собирается именно с ними. Впрочем, в глазах Овна все может выглядеть прямо наоборот: с его точки зрения именно окружающие будут провоцировать его, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Овен будет склонен добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Мысли Тельца способны легко перескакивать с одного на другое – в его голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все его мысли окажутся ценными, однако ум Тельца будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него велика. Главное – суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды, у Тельца могут быть проблемы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы способны с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу – все это будет выбивать Близнецов из колеи, мешая им сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Близнецы способны понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет им в делах, требующих дотошности и конкретики.

Рак (22 июня – 23 июля)
Звезды советуют Раку поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Рака небезразлично, сумеют в полной мере оценить его новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит ему укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Раки, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете – смело идите вперед!

Лев (24 июля – 23 августа)
В голове у Льва может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от него решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Лев захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить Льву немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Лев уверен в своих грандиозных планах?

Дева (24 августа – 23 сентября)
В доме Девы или на ее рабочем столе может царить ужасный кавардак – Дева, даже если захочет, вряд ли сумеет избавиться от беспорядка. Звезды говорят, что в ее жизни грядут перемены, и хаос вокруг – лишь отражение этого процесса. Дева будет слишком захвачена новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это ей все-таки не повредит – если и не сегодня, то хотя бы через день.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, – если они откажутся от нее, то будут долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Весов отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Весы уверены в том, что их новые шаги будут намного эффективнее прежних, им стоит рискнуть. Если же нет – нужно ли менять шило на мыло?

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, – но лишь в том случае, если он сумеет донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды обещают Скорпиону, что его интеллектуальный потенциал достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Скорпиону удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Обстоятельства не дадут Стрельцу возможности расслабиться и заняться тем, чем он считает нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить его, требуя активных действий. Волей-неволей Стрельцу придется принять эти правила игры, и в конце дня он даже может войти во вкус. В процессе Стрелец способен с удивлением обнаружить, что его мозг работает на удивление ясно и четко, предлагая ему изящные ходы, до которых он раньше бы не додумался.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Счастье Козерога – в его собственных руках! Вернее, в его собственной голове. Звезды утверждают, что силой мысли Козерог вполне способен изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Козерога – мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Водолей (21 января – 19 февраля)
У Водолея могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Водолей не прогадает. Этот порыв может принести в его жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать им что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела… Способности Рыб к концентрации близки к абсолютному минимуму. Зато Рыбы будут открыты для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у них тут же не вылетят из другого.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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