12.03.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 12 марта

Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить конфликт.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Если у Овна намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Овен сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Овна, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Удел Тельца – помогать окружающим, особенно близким. У Тельца может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Телец способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Тельцу необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы настроены на борьбу, однако бороться им будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить им победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Близнецами, достаточно им предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Близнецы будут чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца им просто не будет равных!



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то и Рак, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.



Лев (24 июля – 23 августа)

В повседневных задачах Лев может действовать на автопилоте – настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Льва, заставляя его не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деву ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Девы способны повлиять на ее карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Деве необходимо тщательно взвешивать все свои слова.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Окружающие будут рассчитывать на поддержку Весов, и они вполне способны им ее оказать! День наделяет их уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Весам следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать их совета по любым вопросам. И это правильно: их советы будут отличаться продуманностью, Весы способны ясно видеть суть вещей, а потому сумеют легко вычислить слабые места любого плана.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды советуют Скорпиону провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Скорпион окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем – принесет проблемы.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Стрельца. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, Стрелец настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Стрелец – настоящий телепат.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей – если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Козерог должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Отличный день для Водолея! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Водолею придется решать, кто для него интереснее! Вообще, Водолей способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы сумеют задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Рыбы способны исподволь дергать, чтобы получить нужный им результат. В конце концов, Рыбы получат то, к чему они стремятся, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа их вряд ли сильно обрадует.