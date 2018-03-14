14.03.2018 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на 14 марта

Главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

С самого утра Овну может не давать покоя какая-то глобальная идея. Овен будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится. Зато уж если все-таки родится – это будет действительно что-то с чем-то!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Тельца явно не будет. Скорее всего, ему захочется как-нибудь излить свое раздражение на тех, кто окажется рядом (в том числе и на близких). Делать этого не следует, так как положительного эффекта не даст, а вот отношения испортить может. Лучше уж просто перетерпеть этот день.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется! Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых же, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Близнецам. Так что лучше уж никого не тормошить, а заняться своими делами.



Рак (22 июня – 23 июля)

Энергетический потенциал Рака будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдет сам Рак. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один только день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда… Увы, динамит есть динамит!



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому, что изменить их ход Лев все равно никак не сможет. Во-вторых же, любые попытки повлиять на ситуацию не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну а без вмешательства Льва все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и раздражать Деву. Сама же Дева (как это принято у генералов) расторопностью тоже отличаться не будет.



Весы (24 сентября – 23 октября)

В голове у Весов прочно поселится мысль о том, что статус – это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать Весы с удвоенной силой, весь день они могут провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно. Увы, шансов реально разбогатеть немного.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Если вчера Скорпион затеял какое-то большое дело по дому, то по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Скорпиона будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка – разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм – увы, не всегда уместный. Звезды склоняют к тому, что Стрелец то и дело будет воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего. Если Стрелец не хочет повторить судьбу того бедолаги, который на усердной молитве разбил себе лоб, ему будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог рискует на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если Козерог настроен на борьбу с килограммами, ему лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет. И не надо себя обманывать, что, мол, один кусочек – это немного. Где один, там и пятнадцать!



Водолей (21 января – 19 февраля)

У Водолея день обещает пройти согласно известному девизу: «Все или ничего». И неизвестно, что из этого лучше. Если Водолей поддастся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но уж если он возьмется за дела, то пыль при этом может поднять такую, что мало не покажется! Так может, и правда лучше отдохнуть?



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

День у Рыб пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды едва ли станут требовать от Рыб повышенной энергичности, да и самим им проявлять активность тоже не захочется. При любой возможности расслабиться и ничего не делать, Рыбы с удовольствием отдадутся этому занятию. И это будет самым правильным решением.