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16.03.2018  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 16 марта

Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Лучшее, что может сделать Овен, – это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь – пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

Телец (21 апреля – 21 мая)
В голову Тельцу может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще у Тельца будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
У Близнецов день перекладывания бумажек – ничем другим им заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Близнецов будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что могут сделать Близнецы, – это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Рак (22 июня – 23 июля)
Лучшим решением для Рака будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, Раку будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у него живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Рака небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.

Лев (24 июля – 23 августа)
Врагам и недоброжелателям Льва можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Льва на пути, рискуют понести большие потери. Изобретательность Льва способна здорово помочь ему не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Звезды если к чему-то и склоняют Деву, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать ее до самого вечера. Если Дева не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет – тут уж ничего не поделаешь!

Весы (24 сентября – 23 октября)
День у Весов обещает складываться на редкость удачно, любые дела в их руках будут спориться. Весы способны удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Звезды щедро наполняют Скорпиона спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Скорпион желает чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от его инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельца день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Стрельцу захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот «какое-то время» может так никогда и не наступить.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Этот день у Козерога обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, Козерог может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Козерог будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Лучшим решением для Водолея будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Водолея еще будет время в другие дни.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Любые начинания Рыб обещают быть очень успешными! Быть может, их будет удивлять инертность окружающих, но Рыбы сумеют найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться Рыбам те дела, которые зависят от их личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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