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19.03.2018  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на 19 марта

Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
У Овна возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды склоняют Овна подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Покупки едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец должен сам стать кузнецом своего счастья! И не только своего. Окружающие сами будут тянуться к нему, отдавая инициативу в его руки. Эмоции Тельца обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а его задумки и планы – интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Тельца.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
У Близнецов есть все шансы добиться желаемого – чего бы они не пожелали! Ну а добившись, Близнецы уже не выпустят это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Близнецам – в достижении цели они не остановятся ни перед чем и перешагнут через любого. Впрочем, избежать конфликта с Близнецами легко: достаточно просто не вставать у них на пути и не ставить палки в их колеса.

Рак (22 июня – 23 июля)
Раку не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Рак будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно.

Лев (24 июля – 23 августа)
У Льва появится шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ему придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, купленные вещи будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Деве можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы вряд ли удержатся от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Доверчивость Весов к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Единственное, что может помешать Скорпиону осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Скорпиона будет то и дело путать карты не только ему самому, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо ему за это не скажут? Именно поэтому Скорпиону лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут его не только под ногами. У Стрельца как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, он легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать его начинания.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Козерог все-таки рискнет отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато у Козерога здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он не ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Водолей не хочет, чтобы день прошел впустую, ему не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Эмоции Рыб наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, эмоции Рыб будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь
 
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