17.05.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 17 мая

Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.



// vk.com

Утром ясно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +7...+9°C (температура комфорта +5°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +11...+11°C (температура комфорта +10°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +12...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 50%. Магнитосфера перешла в возбужденное состояние. На протяжении суток будут происходить слабые и малые, а в районе шести часов утра – умеренные геомагнитные бури. Поэтому рекомендуется следить за своим самочувствием. В особенности тем людям, которые слишком чувствительны к изменениям космической погоды.



Народный календарь. А этот день ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный.