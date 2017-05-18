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18.05.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 18 мая

Синоптики обещают облачный и дождливый день. Местами грозы.


// vk.com

Утром пасмурно, вероятность осадков 81%. Температура воздуха +7...+8°C (температура комфорта +5°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 70%. Температура воздуха +10...+11°C (температура комфорта +10°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 65%. Температура воздуха +12...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 50%. Магнитосфера крайне возбуждена. Синоптики предупреждают, что на протяжении суток будут постоянно происходить магнитные бури. С трех до шести утра их сила будет самой высокой, следовательно, опасность тоже.

Народный календарь. 18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался Ирина Рассадница, поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. «Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода».

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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