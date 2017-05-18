Прогноз погоды в Харькове на четверг, 18 мая

Синоптики обещают облачный и дождливый день. Местами грозы.
Утром пасмурно, вероятность осадков 81%. Температура воздуха +7...+8°C (температура комфорта +5°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 70%. Температура воздуха +10...+11°C (температура комфорта +10°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 65%. Температура воздуха +12...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 50%. Магнитосфера крайне возбуждена. Синоптики предупреждают, что на протяжении суток будут постоянно происходить магнитные бури. С трех до шести утра их сила будет самой высокой, следовательно, опасность тоже.
Народный календарь. 18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался Ирина Рассадница, поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. «Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода».
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Синоптики обещают облачный и дождливый день. Местами грозы.
Вышивка считается оберегом негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: