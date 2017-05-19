19.05.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 19 мая

В городе ожидается прохладная дождливая погода.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +6...+12°C (температура комфорта +6°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +14...+15°C (температура комфорта +15°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 31%. Температура воздуха +14...+9°C (ощущается как +14°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 50%. Магнитосфера по-прежнему возбуждена. Магнитные бури будут происходить постоянно в течение суток. С трех до шести утра их сила будет самой высокой, следовательно, опасность тоже.



Народный календарь. В этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. «На Денисов день большая роса - огурцам большой род».



Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.