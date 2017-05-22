22.05.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 22 мая

В Харькове утро и день будут облачными и только вечер порадует нас ясным небом. Утром продолжится ночной мелкий дождь, но ближе к полудню он должен закончиться.



kialu.net

Утром пасмурно, вероятность осадков 61%. Температура воздуха +11...+14°C (температура комфорта +10°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +14...+17°C (температура комфорта +14°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16...+12°C (ощущается как +11°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Народный календарь. В народе этот день известен под названием Никола Вешний. Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: «Дождь в мае хлеба поднимает».



Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле – богатый урожай.