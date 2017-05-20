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20.05.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

В выходные нас ожидают дожди и сильные магнитные бури.


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Суббота, 20 мая, будет преимущественно пасмурной. Ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +15...+17°C (температура комфорта +14°C). Ветер юго-восточный, 7–12 м/c.

В воскресенье, 21 мая, облачная погода продержится весь день. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +18...+20°C (температура комфорта +19°C). Ветер северо-западный, 7–12 м/c.

Вероятность магнитных бурь – 60%. Магнитосфера крайне возбуждена. С полуночи до шести утра субботы будут бушевать умеренные (коэффициент мощности – 5) магнитные бури, затем в течение выходных будут происходить слабые и малые бури, которые закончатся только к вечеру воскресенья.
 

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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