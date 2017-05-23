23.05.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 23 мая

В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.



// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7...+14°C (температура комфорта +8°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16...+18°C (температура комфорта +19°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18...+13°C (ощущается как +19°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 10%. В течение суток будут наблюдаться небольшие возмущения магнитного поля Земли.



Народный календарь. Холодный день предвещает хороший урожай зерновых культур.



В народе этот день назывался Семик – именинами Матушки Сырой Земли.



Работать в этот день на земле нельзя было, а вот пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось – говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком.



23 мая ходили по лесам и полянам, собирая разные травы, которым приписывали особенную целебную силу.



Обращали особое внимание… на веники. Существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь. В этом случае нужно было срочно принимать профилактические меры. А веник, подвешенный на притолоке, мог в этот день упасть на человека, который пришел в дом с недобрыми намерениями.