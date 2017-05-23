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23.05.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 23 мая

В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.


// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7...+14°C (температура комфорта +8°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16...+18°C (температура комфорта +19°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18...+13°C (ощущается как +19°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 10%. В течение суток будут наблюдаться небольшие возмущения магнитного поля Земли.

Народный календарь. Холодный день предвещает хороший урожай зерновых культур.

В народе этот день назывался Семик – именинами Матушки Сырой Земли.

Работать в этот день на земле нельзя было, а вот пройти по земле босыми ногами очень даже приветствовалось – говорили, что земля может поделиться своей силой с человеком.

23 мая ходили по лесам и полянам, собирая разные травы, которым приписывали особенную целебную силу.

Обращали особое внимание… на веники. Существовала примета: если свежий веник, поставленный у кроватки ребенка, быстро вял, то ребенку грозила болезнь. В этом случае нужно было срочно принимать профилактические меры. А веник, подвешенный на притолоке, мог в этот день упасть на человека, который пришел в дом с недобрыми намерениями.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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