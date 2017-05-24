Прогноз погоды в Харькове на среду, 24 мая

Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11...+18°C (температура комфорта +12°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21...+22°C (температура комфорта +22°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21...+17°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 5%. Магнитосфера перешла в спокойное состояние. Космическая погода стабильна. В течение суток будут наблюдаться небольшие возмущения магнитного поля Земли.
Народный календарь. Этот день считается показателем погоды для всего лета. «Коль багряный восход, а днем дождь - лето мокрое и грозовое придет».
Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода Солнца, ждали ненастья.
Нас ожидает продуктивный день. Единственное «но»: и вы сами, и окружающие сегодня будут настроены скорее подчинять, чем подчиняться.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
влажн.:
давл.:
ветер: