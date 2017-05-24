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24.05.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 24 мая

Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.


// Городской Дозор

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11...+18°C (температура комфорта +12°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21...+22°C (температура комфорта +22°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21...+17°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 5%. Магнитосфера перешла в спокойное состояние. Космическая погода стабильна. В течение суток будут наблюдаться небольшие возмущения магнитного поля Земли.

Народный календарь. Этот день считается показателем погоды для всего лета. «Коль багряный восход, а днем дождь - лето мокрое и грозовое придет».

Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода Солнца, ждали ненастья.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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