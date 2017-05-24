24.05.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 24 мая

Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.



// Городской Дозор

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11...+18°C (температура комфорта +12°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21...+22°C (температура комфорта +22°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21...+17°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 5%. Магнитосфера перешла в спокойное состояние. Космическая погода стабильна. В течение суток будут наблюдаться небольшие возмущения магнитного поля Земли.



Народный календарь. Этот день считается показателем погоды для всего лета. «Коль багряный восход, а днем дождь - лето мокрое и грозовое придет».



Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода Солнца, ждали ненастья.