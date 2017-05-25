25.05.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 25 мая

Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.



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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12...+18°C (температура комфорта +13°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21...+22°C (температура комфорта +22°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21...+15°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 5%. Магнитосфера перешла в спокойное состояние. Космическая погода стабильна. В течение суток будут наблюдаться небольшие возмущения магнитного поля Земли.



Народный календарь. В старину приметили, если сегодня утро «в красном кафтане» (красное небо во время восхода солнца), то и лето будет сухим, предвещавшим пожары.