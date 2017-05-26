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26.05.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 26 мая

Пятница будет преимущественно солнечной, осадков синоптики также не прогнозируют.


// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12...+19°C (температура комфорта +13°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +21...+22°C (температура комфорта +23°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +21...+18°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 10%. На Солнце снова неспокойно. Как результат – после шести часов вечера начнутся слабые магнитные бури, которые продлятся до полудня субботы.

Народный календарь. 26 мая – День Лукерьи-Комарницы. В старину этот день называли по-разному: Лукерия, Гречишница, Лукошница, Комарница, Лушка.

В старину говорили: «Много комаров - готовь по ягоды коробов, много мошек - готовь по грибы лукошек».

Еще народные приметы:

– если на Лукерью комары появились – хорошая погода установится;

– ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни, и можно начинать собирать лекарственные травы – они будут обладать целительной силой;

– пискунов (комаров) мало – значит, не будет трав и овса;

– крупные комары появились – год будет очень удачным.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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