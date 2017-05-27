Прогноз погоды в Харькове на выходные

Последние весенние выходные обещают облачную погоду с небольшими кратковременными дождями.
В субботу, 27 мая, небо будет покрыто облаками. Первая половину дня пройдет без осадков, затем возможен мелкий дождь. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +19...+21°C (температура комфорта +20°C). Ветер северо-западный, 5–10 м/c.
В воскресенье, 28 мая, облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Температура воздуха ночью +7...+10°C, днем +16...+18°C (температура комфорта +19°C). Ветер северо-западный, 5–10 м/c.
Вероятность магнитных бурь – 40%. Магнитосфера возбуждена. Всю субботу и утро воскресенья будут происходить слабые магнитные бури, затем ожидаются небольшие возмущения магнитного поля Земли.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Последние весенние выходные обещают облачную погоду с небольшими кратковременными дождями.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
влажн.:
давл.:
ветер: