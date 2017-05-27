27.05.2017 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Последние весенние выходные обещают облачную погоду с небольшими кратковременными дождями.



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В субботу, 27 мая, небо будет покрыто облаками. Первая половину дня пройдет без осадков, затем возможен мелкий дождь. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +19...+21°C (температура комфорта +20°C). Ветер северо-западный, 5–10 м/c.



В воскресенье, 28 мая, облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Температура воздуха ночью +7...+10°C, днем +16...+18°C (температура комфорта +19°C). Ветер северо-западный, 5–10 м/c.



Вероятность магнитных бурь – 40%. Магнитосфера возбуждена. Всю субботу и утро воскресенья будут происходить слабые магнитные бури, затем ожидаются небольшие возмущения магнитного поля Земли.