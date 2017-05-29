29.05.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 29 мая

Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.



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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10...+17°C (температура комфорта +9°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +21...+24°C (температура комфорта +22°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+19°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Народный календарь. Этот день называли Федор Житник, поскольку 29 мая считался последним сроком для посева яровых. Если на Федора зацвела рябина, значит летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха – главная предвестница холодных утренников – к этому времени уже отцветала.