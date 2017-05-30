30.05.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 30 мая

Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.



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Утром переменная облачность, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +17...+21°C (температура комфорта +16°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 37%. Температура воздуха +21...+22°C (температура комфорта +26°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 23%. Температура воздуха +23...+18°C (ощущается как +24°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 5%. Будут заметны лишь небольшие возмущения магнитного поля Земли.



Народный календарь. В старину заметили, что погода летом будет именно такой, какой она была в этот день. Народившаяся в дождливый день луна – к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер – к лету холодному.