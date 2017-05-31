Прогноз погоды в Харькове на среду, 31 мая

Последний день весны будет переменчивым: набегут тучки и на смену ясной погоде придет небольшой дождь.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16...+22°C (температура комфорта +18°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +25...+27°C (температура комфорта +28°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +26...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 5%. По прогнозам синоптиков, магнитных бурь сегодня не предвидится. Возможны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народный календарь. Наши предки следили за тем, какое дерево в этот день лист развернет. Если дуб перед ясенем лист пустит, значит лето предвещает быть сухим.
Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.
Звезды обещают усилить дух свободомыслия, что позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Последний день весны будет переменчивым: набегут тучки и на смену ясной погоде придет небольшой дождь.
В последний день весны светлая половина прекрасной половины человечества отмечает свой «профессиональный» праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: