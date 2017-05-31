31.05.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 31 мая

Последний день весны будет переменчивым: набегут тучки и на смену ясной погоде придет небольшой дождь.



// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16...+22°C (температура комфорта +18°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +25...+27°C (температура комфорта +28°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +26...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 5%. По прогнозам синоптиков, магнитных бурь сегодня не предвидится. Возможны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народный календарь. Наши предки следили за тем, какое дерево в этот день лист развернет. Если дуб перед ясенем лист пустит, значит лето предвещает быть сухим.



Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.