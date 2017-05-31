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31.05.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 31 мая

Последний день весны будет переменчивым: набегут тучки и на смену ясной погоде придет небольшой дождь.


// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16...+22°C (температура комфорта +18°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +25...+27°C (температура комфорта +28°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +26...+22°C (ощущается как +26°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 5%. По прогнозам синоптиков, магнитных бурь сегодня не предвидится. Возможны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. Наши предки следили за тем, какое дерево в этот день лист развернет. Если дуб перед ясенем лист пустит, значит лето предвещает быть сухим.

Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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