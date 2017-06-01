Прогноз погоды в Харькове на четверг, 1 июня

В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +19...+20°C (температура комфорта +17°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+24°C (температура комфорта +22°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 5%. По прогнозам синоптиков, магнитных бурь сегодня не предвидится. Возможны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народный календарь. В прежние времена в этот день еще бывали заморозки на почве.
Наши предки заметили, если первые два дня июня льет дождь – весь месяц сухой, а лето будет теплым.
А вот если лето начиналось с холодов, то последующие 40 дней будут холодными.
Наблюдали также за птичьим царством: если вороны садятся клювами в одну сторону – к сильному ветру.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажн.:
давл.:
ветер: