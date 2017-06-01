01.06.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 1 июня

В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.



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Утром ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +19...+20°C (температура комфорта +17°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+24°C (температура комфорта +22°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 5%. По прогнозам синоптиков, магнитных бурь сегодня не предвидится. Возможны лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народный календарь. В прежние времена в этот день еще бывали заморозки на почве.



Наши предки заметили, если первые два дня июня льет дождь – весь месяц сухой, а лето будет теплым.



А вот если лето начиналось с холодов, то последующие 40 дней будут холодными.



Наблюдали также за птичьим царством: если вороны садятся клювами в одну сторону – к сильному ветру.