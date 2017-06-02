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02.06.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 2 июня

Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.


// Городской Дозор

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13...+17°C (температура комфорта +11°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +20...+21°C (температура комфорта +19°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +20...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 7%. Утром и днем будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля, а после девяти вечера начнутся слабые магнитные бури.

Народный календарь. Если в этот день много шишек на елке - к хорошему урожаю огурцов.

В это время распускается жасмин. Также может еще зацветать рябина. Позднее цветение этого кустарника указывало нашим предками на позднюю осень.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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