Прогноз погоды в Харькове на четверг, 2 июня

Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13...+17°C (температура комфорта +11°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +20...+21°C (температура комфорта +19°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +20...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 7%. Утром и днем будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля, а после девяти вечера начнутся слабые магнитные бури.
Народный календарь. Если в этот день много шишек на елке - к хорошему урожаю огурцов.
В это время распускается жасмин. Также может еще зацветать рябина. Позднее цветение этого кустарника указывало нашим предками на позднюю осень.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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