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03.06.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на Троицу

В течение удлиненных выходных начавшееся прохладой лето исправится и возьмет курс на жару.


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В субботу, 3 июня, днем на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днем +17...+19°C (температура комфорта +16°C). Ветер северо-западный, 5–10 м/c.

В воскресенье, 4 июня, утром облаков не будет - они появятся во второй половине дня, но к вечеру погода снова станет ясной. Без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +18...+20°C (температура комфорта +19°C). Ветер северо-западный, 5–10 м/c.

В понедельник, 5 июня, небо будет покрыто облаками, и только к вечеру погода прояснится. Без осадков. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днем +24...+26°C (температура комфорта +26°C). Ветер югоо-западный, 5–10 м/c.

Вероятность магнитных бурь – 25%. Магнитосфера возбуждена. До полудня субботы и в ночные часы воскресенья будут происходить слабые магнитные бури.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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