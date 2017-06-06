06.06.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 6 июня

Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.



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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15...+22°C (температура комфорта +20°C). Ветер юго-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26...+28°C (температура комфорта +27°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27...+21°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 39%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Народный календарь. Погоду 6 июня в прежние времена предсказывали пчелы: если они роем гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день.