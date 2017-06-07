Прогноз погоды в Харькове на среду, 7 июня

В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17...+21°C (температура комфорта +17°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25...+26°C (температура комфорта +27°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26...+21°C (ощущается как +25°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 5%. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народный календарь. 7 июня отмечается день памяти священномученика Ферапонта и Ивана Предтечи. В прежние времена этот день называли медвяными росами, Ферапонт Рябинник.
В народе об этом дне говорят: «С Иванова дня пошли вредные (медяные) росы, приносящие болезни растениям».
7 июня часто гремят грозы.
Наши предки наблюдали в этот день за рябиной: если на ней много цветов - будет хороший урожай хлеба, а поздний расцвет рябины обещал долгую осень.
Организм предпочитает отдыхать и расслабляться. Чтобы день не превратился бессмысленную суету, по возможности сбавьте темп.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
7 июня 1903 года Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония, а в 1929 году образовано государство Ватикан.
влажн.:
давл.:
ветер: