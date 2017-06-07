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07.06.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 7 июня

В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.


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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17...+21°C (температура комфорта +17°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25...+26°C (температура комфорта +27°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26...+21°C (ощущается как +25°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 5%. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. 7 июня отмечается день памяти священномученика Ферапонта и Ивана Предтечи. В прежние времена этот день называли медвяными росами, Ферапонт Рябинник.

В народе об этом дне говорят: «С Иванова дня пошли вредные (медяные) росы, приносящие болезни растениям».

7 июня часто гремят грозы.

Наши предки наблюдали в этот день за рябиной: если на ней много цветов - будет хороший урожай хлеба, а поздний расцвет рябины обещал долгую осень.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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