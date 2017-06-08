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08.06.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 8 июня

Утро и день будут ясными и жаркими, а вот под вечер набегут тучи, синоптики обещают дождь с грозой и градом, порывы шквалистого ветра до 15-24 м/с.


// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17...+23°C (температура комфорта +17°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27...+30°C (температура комфорта +29°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 23%. Температура воздуха +26...+24°C (ощущается как +28°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 5%. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. 8 июня почитается память апостолов Карпа и Алфея. Наши предки называли этот день Карп-карполов, так как на Карпа хорошо карпы ловятся.

Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много – то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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