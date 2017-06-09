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09.06.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 9 июня

После обеда набегут облака, местами пройдут грозовые дожди. Вечером им на смену придет мелкий дождь.


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Утром переменная облачность, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +19...+23°C (температура комфорта +19°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +25...+26°C (температура комфорта +25°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +22...+21°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 5%. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. В прежние времена в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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