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09.06.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.


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В субботу, 10 июня, с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +22...+24°C (температура комфорта +20°C). Ветер северо-восточный, 5–10 м/c.

В воскресенье, 11 июня, почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +22...+24°C (температура комфорта +20°C). Ветер северный, 7–12 м/c.

Вероятность магнитных бурь – 5%. Магнитосфера спокойна. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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