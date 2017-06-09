Прогноз погоды в Харькове на выходные

В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
В субботу, 10 июня, с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +22...+24°C (температура комфорта +20°C). Ветер северо-восточный, 5–10 м/c.
В воскресенье, 11 июня, почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +22...+24°C (температура комфорта +20°C). Ветер северный, 7–12 м/c.
Вероятность магнитных бурь – 5%. Магнитосфера спокойна. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.
День практически идеален, чтобы реализовать самые смелые планы! Продемонстрируйте способности, покажите себя в самом выгодном свете и не разменивайтесь на мелочи!
В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажн.:
давл.:
ветер: