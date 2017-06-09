09.06.2017 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

В выходные синоптики обещают дожди, пасмурную погоду и небольшое снижение температуры.



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В субботу, 10 июня, с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +22...+24°C (температура комфорта +20°C). Ветер северо-восточный, 5–10 м/c.



В воскресенье, 11 июня, почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +22...+24°C (температура комфорта +20°C). Ветер северный, 7–12 м/c.



Вероятность магнитных бурь – 5%. Магнитосфера спокойна. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.