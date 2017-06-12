12.06.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 12 июня

В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14...+20°C (температура комфорта +14°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +20...+24°C (температура комфорта +23°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+18°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Народный календарь. Этот день считается змеиным. По народному поверью, в этот день змеи «ходят по лесам станицами», и убивать их очень опасно. Каждому встречному они готовы за это мстить без милосердия.



Наши предки 12 июня наблюдила за пауками: если пауки усиленно работают в этот день, значит погода будет меняться.