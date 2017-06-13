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13.06.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 13 июня

Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.


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Утром переменная облачность, вероятность осадков 56%. Температура воздуха +17...+20°C (температура комфорта +18°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 68%. Температура воздуха +22...+20°C (температура комфорта +22°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +21...+18°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 15%. До полудня продлятся магнитные бури, затем будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует – хорошая погода будет.

Также обращали внимание на росу – чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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