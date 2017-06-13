Прогноз погоды в Харькове на вторник, 13 июня

Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 56%. Температура воздуха +17...+20°C (температура комфорта +18°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 68%. Температура воздуха +22...+20°C (температура комфорта +22°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +21...+18°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 15%. До полудня продлятся магнитные бури, затем будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народный календарь. Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует – хорошая погода будет.
Также обращали внимание на росу – чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
влажн.:
давл.:
ветер: