13.06.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 13 июня

Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.



// Facebook

Утром переменная облачность, вероятность осадков 56%. Температура воздуха +17...+20°C (температура комфорта +18°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 68%. Температура воздуха +22...+20°C (температура комфорта +22°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +21...+18°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 15%. До полудня продлятся магнитные бури, затем будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народный календарь. Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует – хорошая погода будет.



Также обращали внимание на росу – чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче.