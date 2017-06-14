14.06.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 14 июня

На протяжении всего дня небо в Харькове будет затянуто облаками. Существенных осадков синоптики не обещают.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +15...+17°C (температура комфорта +15°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +19...+20°C (температура комфорта +21°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +210...+17°C (ощущается как +18°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь – 7%. С 6 до 9 утра продлятся слабые магнитные бури, в остальное время будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народный календарь. Утро этого дня имело для крестьян большое значение – по нему определяли урожай: красное утро – красный налив ржи; дождь, пасмурно – урожай на лен и коноплю.



В народе заметили, если в этот день долго кукует кукушка – предполагается теплая погода без холодного утра.



Для 14 июня существует красивая семейная традиция: вечер этого дня следует провести наедине с любимыми, тогда в семье будет счастье.