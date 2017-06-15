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15.06.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 15 июня

Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди. Местами гроза.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +13...+15°C (температура комфорта +12°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 44%. Температура воздуха +16...+17°C (температура комфорта +17°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 32%. Температура воздуха +17...+14°C (ощущается как +16°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 15%. С 3 до 6 утра и после девяти часов вечера ожидаются слабые магнитные бури, в остальное время будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. Погоду в этот день нашим предкам предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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