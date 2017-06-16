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16.06.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 16 июня

Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.


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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11...+16°C (температура комфорта +10°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +18...+17°C (температура комфорта +18°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +17...+14°C (ощущается как +16°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 40%. Магнитосфера возбуждена. С полуночи до 3 часов ночи пройдут малые, а в остальное время суток слабые магнитные бури.

Народный календарь. 16 июня почитается память мученика Лукиана. В народе этот день называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем. На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи.

Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны – будет день ясный; холодноватый ветер – может быть градовый дождь; с юга или запада – к ненастью; с юго-запада – ненастье надолго.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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