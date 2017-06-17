Прогноз погоды в Харькове на выходные

Выходные будут преимущественно облачными, с дождями, в субботу ожидаются грозы.
Суббота, 17 июня, будет облачной. Днем синоптики прогнозируют дождь, с грозой, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +22...+24°C (температура комфорта +21°C). Ветер западный, 5–10 м/c.
Утро воскресенья, 18 июня, будет безоблачным, а вот день и вечер ожидаются пасмурными. Местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +22...+24°C (температура комфорта +20°C). Ветер северный, 5–10 м/c.
Вероятность магнитных бурь – 25%. С полуночи до полудня в субботу и вокресенье ожижаются магнитные бури.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Выходные будут преимущественно облачными, с дождями, в субботу ожидаются грозы.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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