17.06.2017 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Выходные будут преимущественно облачными, с дождями, в субботу ожидаются грозы.



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Суббота, 17 июня, будет облачной. Днем синоптики прогнозируют дождь, с грозой, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +22...+24°C (температура комфорта +21°C). Ветер западный, 5–10 м/c.



Утро воскресенья, 18 июня, будет безоблачным, а вот день и вечер ожидаются пасмурными. Местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +22...+24°C (температура комфорта +20°C). Ветер северный, 5–10 м/c.



Вероятность магнитных бурь – 25%. С полуночи до полудня в субботу и вокресенье ожижаются магнитные бури.

