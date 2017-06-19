19.06.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 19 июня

В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.



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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13...+20°C (температура комфорта +19°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +23...+24°C (температура комфорта +22°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+20°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Народный календарь. Наши предки в этот день понаблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно расчитывать на хорошую погоду.