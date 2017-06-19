Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 19 июня

В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13...+20°C (температура комфорта +19°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +23...+24°C (температура комфорта +22°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23...+20°C (ощущается как +22°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Народный календарь. Наши предки в этот день понаблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно расчитывать на хорошую погоду.
Все, что связано с общением, способно сегодня принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: