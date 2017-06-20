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20.06.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 20 июня

Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18...+23°C (температура комфорта +18°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +26...+27°C (температура комфорта +28°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +26...+21°C (ощущается как +27°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 5%. Магнитосфера спокойна, будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. Для наших предков погода этого дня имела большое значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь – зерно будет плохое, тощее.

В прежние времена прислушивались к лесу: перед грозой он притихает. Следили и за самим громом: если долго гремит – будет град.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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