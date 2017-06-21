Прогноз погоды в Харькове на среду, 21 июня

После ясного рассвета набегут облака. Днем ожидается дождь с грозой.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19...+24°C (температура комфорта +18°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Днемпеременная облачность, вероятность осадков 64%. Температура воздуха +23...+24°C (температура комфорта +25°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +25...+20°C (ощущается как +26°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь – 5%. Магнитосфера спокойна, будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народный календарь. 21 июня отмечается день памяти великомученика Феодора Стратилата. В народе святого называли Колодезником, поскольку это был день копателей коледезей.
Наши предки говорили, что «Стратилат грозами богат» – с этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья.
Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим.
День креатива: звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей.
После ясного рассвета набегут облака. Днем ожидается дождь с грозой.
В этом году летнее солнцестояние для украинцев наступит 21 июня в 07.24 утра
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давл.:
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