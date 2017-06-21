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21.06.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 21 июня

После ясного рассвета набегут облака. Днем ожидается дождь с грозой.


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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19...+24°C (температура комфорта +18°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днемпеременная облачность, вероятность осадков 64%. Температура воздуха +23...+24°C (температура комфорта +25°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +25...+20°C (ощущается как +26°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь – 5%. Магнитосфера спокойна, будут наблюдаться лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народный календарь. 21 июня отмечается день памяти великомученика Феодора Стратилата. В народе святого называли Колодезником, поскольку это был день копателей коледезей.

Наши предки говорили, что «Стратилат грозами богат» – с этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья.

Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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